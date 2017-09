Erjavec v Tallinnu opozoril na nevarnost vračanja tujih borcev za stabilnost Zahodnega Balkana

Bruselj/Tallinn, 8. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec je danes v Tallinnu opozoril na potencialno nevarnost vračanja tujih borcev iz Sirije in Iraka za stabilnost Zahodnega Balkana. Izpostavil je potrebo po enotni politiki do boja proti radikalizaciji in slovensko pobudo o pozitivni agendi za mlade na Zahodnem Balkanu, ki jo želijo razširiti tudi na južno Sredozemlje.