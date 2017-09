Sindikat državnih organov vztraja, da je odgovornost za preveč izplačane plače na delodajalcih

Ljubljana, 8. septembra - V Sindikatu državnih organov Slovenije vztrajajo, da je odgovornost za preveč izplačane plače na delodajalski strani in da za to delavci ne morejo odgovarjati. Na zadnjih pogajanjih za javni sektor so namreč imeli na mizi nov predlog, po katerem bi javne uslužbence k vračanju zavezali v primeru očitnih kršitev, za katere so morali vedeti.