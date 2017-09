Tudi Luka Janežič na atletskem pokalu v Novi Gorici

Ljubljana, 8. septembra - Tudi najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič bo konec tedna nastopil na atletskem pokalu Slovenije V Novi Gorici. Iz Atletske zveze Slovenije so sporočili, da se je evropski prvak do 23 let naknadno prijavil za tek na 400 m. Tako bodo v soboto in nedeljo ob zaključku sezone tekmovali skoraj vsi najboljši slovenski atleti.