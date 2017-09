Erjavec zavrača kritike opozicije glede arbitraže kot neupravičene in nerazumljive

Bruselj/Tallinn, 8. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec je četrtkove kritike opozicije po političnem vrhu o arbitraži v povezavi s potrebo po umirjenem dialogu s Hrvaško in iskanjem mednarodnih zaveznikov zavrnil kot neupravičene in nerazumljive. S tiho diplomacijo in z mirnim dialogom pri hrvaški politiki ne prideš nikamor, je dejal v telefonskem pogovoru z STA iz Tallina.