Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 8. septembra - Popoldne bo pretežno oblačno. Dokaj sončno bo na Primorskem, kjer bo burja postopno ponehala, nekaj sonca pa bo tudi v Pomurju. Pozno popoldne se bodo oblaki trgali tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem in v Prekmurju do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.