Osnutek zakona o informacijski varnosti v javni obravnavi

Ljubljana, 8. septembra - Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo poslalo osnutek zakona o informacijski varnosti, ki ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji. Med drugim določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov ter ureja pristojnosti in naloge pristojnega nacionalnega organa.