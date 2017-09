Prizivno sodišče ZDA iz prepovedi potovanj izločilo stare starše in begunce

San Francisco, 8. septembra - Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je v četrtek zadalo nov udarec ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa v ZDA državljanom šestih muslimanskih držav in beguncem. Odločilo je, da so iz ukaza izvzeti tudi dedki in babice ter begunci s potrdili zveznih agencij.