Na Leskovški planoti začeli gradnjo 13-kilometrskega vodovodnega omrežja

Ivančna Gorica, 10. septembra - Na Leskovški planoti so začeli z gradnjo 13-kilometrskega vodovodnega omrežja, s čimer bodo do javnega vodovoda do konca naslednjega leta prišli krajani naselij Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji Gori in Vrh pri Višnji Gori. Vrednost projekta znaša okoli 2,23 milijona evrov, so sporočili z Občine Ivančna Gorica.