Goran Dragić na vrhu, Slovenija tik pod njim

Istanbul, 8. septembra - Slovenija je nesporni favorit uvodne tekme osmine finala evropskega prvenstva in izbranci selektorja Igorja Kokoškova so pripravljeni izpolniti novo nalogo do končnega cilja. Z zmago in uvrstitvijo med osem najboljših bi prišli korak bližje medalji oziroma naslednjemu tekmecu, zmagovalca dvoboja med Latvijo in Črno goro.