V Bazovici se znova spominjajo usmrtitve štirih rodoljubov

Bazovica, 10. septembra - V Bazovici pri Trstu bodo danes znova počastili spomin na štiri primorske protifašistične borce in rodoljube, ki so jih na tamkajšnji gmajni leta 1930 usmrtili fašisti. Slavnostna govorca na popoldanski proslavi bosta tokrat predsednik izvršilnega odbora Italijanske unije Maurizio Tremul ter publicist in šolnik Aldo Rupel.