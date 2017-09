Aleš Škoberne izbral balinarje za SP v Maroku

Casablanca, 8. septembra - Selektor slovenske moške reprezentance Aleš Škoberne je objavil seznam balinarjev, ki bodo od 18. do 23. septembra nastopili na svetovnem prvenstvu v Casablanci v Maroko. V ekipi so Dejan Tonejc, Davor Janžič, Jure Kozjek, Anže Petrič in Gregor Oprešnik, ki bo zamenjal Aleša Borčnika, saj je ta odpovedal udeležbo zaradi družinskih obveznosti.