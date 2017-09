Indeks SBI TOP v rdečem

Ljubljana, 8. septembra - Na Ljubljanski borzi je bil indeks SBI TOP sredi dneva pri 811,35 točke, kar je 2,52 točke oz. 0,31 odstotka nižje kot v četrtek. Med delnicami, ki sestavljajo indeks, so se doslej najbolj pocenile delnice Intereurope, ki so izgubile več kot tri odstotke vrednosti. Največ so pridobile delnice Krke.