Svet za civilni nadzor projekta drugi tir obe strani obtožuje manipuliranja

Ljubljana, 8. septembra - Svet za civilni nadzor projekta drugi tir ocenjuje, da "na obeh straneh kampanje prevladujejo manipulacije, laži in politikanstvo". Kot so zapisali v sporočilu, je projekt mogoče izvesti brez sodelovanja zalednih držav, brez uvedbe dodatne takse za pretovor Luke Koper in za nižjo končno ceno.