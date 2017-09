V CD plesni spektakel Dance Amore/Zapleši ljubezen

Ljubljana, 8. septembra - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi premiera plesnega spektakla Dance Amore/Zapleši ljubezen, v katerem nastopajo priznani plesalci latinskoameriških in standardnih plesov iz Slovenije in tujine. Eden največjih plesnih dogodkov letošnjega leta pa ne združuje le latinskoameriških in standardnih plesov, ampak tudi jazz, hip hop in moderni ples.