V Izoli za naložbe v šolsko infrastrukturo v sedmih letih namenili 3,5 milijona evrov

Izola, 10. septembra - Ena prednostnih skrbi izolske občine je področje šolstva, pri čemer so usmerjeni predvsem v delo na dolgi rok, pravi župan Igor Kolenc. Tako so v času njegovega županovanja od leta 2010 naprej za investicije na področju vzgoje in izobraževanja namenili že prek 3,5 milijona evrov občinskih sredstev, nekatere naložbe pa jih še čakajo.