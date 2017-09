Mariborski Primat nadaljuje z rastjo prodaje

Maribor, 9. septembra - Mariborski Primat, ki je z več kot 200 zaposlenimi eden vodilnih evropskih proizvajalcev varnostne opreme in je v pretežni lasti vodilnih menedžerjev, je v letu 2016 beležil 20,6 milijona prihodkov od prodaje, s čimer so zastavljeni načrt presegli za kar 35 odstotkov. Leto so zaključili s skoraj 1,8 milijona evrov dobička, ki ostaja nerazporejen.