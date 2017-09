42-letni Brežičan prek spleta kupoval in preprodajal orožje

Ljubljana, 8. septembra - Ljubljanski policisti so v obširni preiskavi odkrili in ovadili 42-letnega Brežičana, ki je prek spleta kupoval in preprodajal orožje. V Slovenijo ga je uvažal tudi prek češkega podjetja. Policisti so ovadili še dvanajst oseb, tudi enega mladoletnika. Brežičan je poskušal prodati orožje in strelivo vsaj še trinajstim osebam, a mu to ni uspelo.