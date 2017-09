Elektro Maribor ob stoletnici z akademijo znanja

Maribor, 10. septembra - Družba Elektro Maribor letos beleži 100 let delovanja in ob tej priložnost javnosti predstavlja Akademijo distribucije. "Projekt je namenjen prenašanju znanja med sodelavci, razvoju tega znanja, interakciji s skupnostmi in opredeljevanju do ključnih vprašanj," je za STA povedal predsednik uprave Boris Sovič.