Predlogi davčnih ukrepov nared

Ljubljana, 8. septembra - Ministrstvo za finance je po javni razpravi preoblikovalo junija predstavljene predloge davčnih sprememb. V sistemu normiranih odhodkov bi po novem višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 na 70 odstotkov. Predloge so že posredovali Ekonomsko-socialnemu svetu in koaliciji, so danes sporočili z ministrstva.