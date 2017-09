Ruska letala v napadu v Siriji ubila štiri najvišje poveljnike IS

Damask, 8. septembra - Ruske letalske sile so v napadu v bližini sirskega mesta Deir Ezor uničile poveljniški in komunikacijski center in pri tem ubile približno 40 pripadnikov skrajne sunitske skupine Islamska država (IS), je danes preko Facebooka sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V napadu so bili ubiti tudi štiri najvišji poveljniki IS.