Proizvodnja DEM letos zaradi slabe hidrologije zaostaja za načrti

Maribor, 10. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v letu 2016 krepko presegle načrtovano proizvodnjo in poslovni izid, v prvem polletju letos pa je slika drugačna, kar v podjetju, ki je sicer del skupine HSE, pripisujejo izjemno nizki hidrologiji predvsem v aprilu, maju in juniju. Proizvodnja je tako kar za 35 odstotkov zaostala za načrti.