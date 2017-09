Hekerski napad na ameriško kreditno agencijo morda prizadel 143 milijonov strank

San Francisco, 8. septembra - Ameriška kreditna agencija Equifax je sporočila, da je hekerski napad na njeno podatkovno bazo, ki je potekal med majem in julijem, morda prizadel 143 milijonov ameriških strank. Prizadeti bi lahko bili tudi Britanci in Kanadčani. Niso pa v družbi pojasnili, zakaj so z obvestilom o napadu odlašali več kot en mesec.