V Ločah pri Dobovi gradijo kanalizacijo

Brežice/Dobova, 9. septembra - V Ločah pri Dobovi so pred dnevi začeli graditi kanalizacijsko omrežje oziroma sekundarni in tlačni vod ter črpališče. Občina Brežice bo za ureditev omenjenega dela kanalizacijskega omrežja odštela 600.000 evrov lastnega denarja. Terenska dela, ki so jih začeli avgusta, nameravajo po podatkih občine končati do marca prihodnje leto.