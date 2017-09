Mladi zmaji danes pripravljajo festival Črnuče Fest

Ljubljana, 8. septembra - Člani ekipe Basement iz Zavoda Mladi zmaji organizirajo festival Črnuče Fest za mlade in mlade po duši, ki bo v Črnučah potekal danes in v soboto. Vodja festivala Katja Kodra je povedala, da so se za dogajanje zunaj centra mesta odločili zato, da obudijo zaspalo četrtno skupnost Črnuče. V sklopu festivala bosta potekali tudi dve dobrodelni akciji.