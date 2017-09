Kobariška mlekarna Planika praznuje 60 let

Kobarid, 8. septembra - Z današnjo slovesnostjo, na kateri bo gost in slavnostni govornik tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan, v Mlekarni Planika Kobarid obeležujejo 60. obletnico obstoja. Mlekarna, ki s siri in belim mlečnim programom oskrbuje predvsem domači in bližnji italijanski trg, tudi v letošnjem letu pričakuje dobre poslovne rezultate.