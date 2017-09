Uvodna tekma nove sezone NFL presenetljivo Kansas Cityju

Providence, 8. septembra - Čez lužo so v noči na petek sezono začeli igralci ameriškega nogometa. Čeprav je orkan Irma poskrbel za prestavitev nekaterih dvobojev, je bila uvodna tekma na sporedu kot predvideno, Kansas City Chiefs pa so pripravili manjše presenečenje in z 42:27 (14:17) premagali branilce naslova New England Patriots.