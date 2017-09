106-letni begunki grozi izgon iz Švedske

Stockholm, 8. septembra - Afganistanki Binihal Uzbeki, stari 106 let, grozi izgon iz Švedske, kamor je prišla med begunskim valom leta 2015. Pred nekaj dnevi so švedske oblasti Uzbekijevi zavrnile prošnjo za azil. Po zavrnitvi prošnje za azil se je njeno zdravstveno stanje občutno poslabšalo in je trenutno v bolnišnici, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.