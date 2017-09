Ravnjak četrti na Novi Zelandiji

Wellington, 8. septembra - Slovenski deskar prostega sloga Tim-Kevin Ravnjak je dobro začel novo sezono svetovnega pokala. Na tekmi v novozelandski Cardroni je nastopil v finalu snežnega žleba in zasedel četrto mesto, uvrstitve pa so zabeležili tudi Kaja Verdnik in Eva Kralj na 24. oziroma 25. mestu ter Tit Štante na 33. mestu.