Newyorške borze mešano

New York, 7. septembra - Newyorške borze so danes zaključile blizu izhodišč. V zelenem območju je trgovanje zaključil le tehnološki indeks Nasdaq, ki je v današnjem trgovanju pridobil 0,07 odstotka. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na previdnost vlagateljev vplivale slabe finančne zaloge in previdne napovedi korporacije Disney, poroča francoska tiskovna agencija AFP.