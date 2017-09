Kandidatka SMC za predsedniške volitve Maja Makovec Brenčič

Ljubljana, 7. septembra - Kandidatka največje vladne stranke na predsedniških volitvah bo ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Predsednik SMC Miro Cerar jo je po seji sveta stranke označil za pogumno in odločno. "Ne ponuja le videza, ampak tudi vsebino in srce," je dejal in ocenil, da ima kandidatka realno možnost za uvrstitev v drugi krog in zmago na volitvah.