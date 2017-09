V opoziciji pričakujejo umirjen dialog s Hrvaško in iskanje mednarodnih zaveznikov

Ljubljana, 7. septembra - V opoziciji so po srečanju političnega vrha o arbitraži izpostavili zlasti pričakovanje, da bo vlada vzpostavila in vodila umirjen dialog s Hrvaško ter si prizadevala za iskanje mednarodnih zaveznikov pri uresničevanju arbitražne odločbe. K temu morajo biti naravnane tudi izjave, menijo in izpostavljajo še pomen enotnosti vlade pri tem vprašanju.