Osem mesecev po smrti Georgea Michaela objavljen remix njegove pesmi Fantasy

London, 8. septembra - Ameriški glasbenik in producent Nile Rodgers se je decembra lani preminulemu britanskemu pop zvezdniku Georgeu Michaelu poklonil z remixsom Michaelove pesmi iz 90. let Fantasy. Remix, ki so ga v četrtek predstavili na Radiu BBC, bo sicer vključen na deluxe verzijo albuma Listen Without Prejudice Vol 1 / MTV Unplugged, ki bo izšla oktobra.