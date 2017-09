Angleži skrajšali nogometni prestopni rok

London, 7. septembra - O tem, kar so Angleži že dalj časa govorili, so danes tudi sprejeli. Skrajšali so nogometni prestopni rok, ki se bo tako od sezone 2017/18 naprej končal namesto 31. avgusta po novem 9. avgusta, sezona 2018 pa se bo začela 12. avgusta. Omenjena sprememba zaenkrat velja zgolj za angleški nogomet.