Raziskava ZN o vzrokih za ekstremizem afriške mladine navaja revščino in vladno nasilje

New York, 7. septembra - Mešanica pomanjkanja, potiskanja na obrobje in šibke vlade so glede na raziskavo Razvojnega programa ZN (UNDP) glavni razlogi, zakaj se afriška mladina odloča za nasilni ekstremizem. Prelomnica pri takšnih odločitvah so ponavadi državno nasilje ali zlorabe pooblastil vladajočih.