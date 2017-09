Občinski svet v Črni na Koroškem: Otroci imajo pravico do zdravega življenjskega okolja

Črna na Koroškem, 7. septembra - Svetniki Občine Črna na Koroškem so na današnji izredni seji obravnavali rezultate analiz vsebnosti svinca v letos odvzetih vzorcih krvi otrok, ki so pokazali na povišane vsebnosti. Svetniki so zaradi tega izrazili zaskrbljenost, zahtevajo ukrepanje države in poudarjajo, da imajo vsi, še posebej pa otroci, pravico do zdravega življenjskega okolja.