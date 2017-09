Poslanci SD nimajo več pomislekov glede zakona o drugem tiru

Ljubljana, 7. septembra - S poslanci SD, ki so imeli nekaj pomislekov glede izgradnje drugega tira, se je danes sestala vladna ekipa z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem na čelu. V dialogu so uspeli razjasniti vprašanja, "ki so mučila SD", je v izjavi medijem po srečanju dejal vodja poslancev SD Matjaž Han.