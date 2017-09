Newyorške borze uvodoma višje, raste tudi evro

New York, 7. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov, med vlagatelji pa odmeva predvsem odločitev sveta Evropske centralne banke (ECB), ki ni zvišal ključne obrestne mere in ni spreminjal obstoječe denarne politike. Odločitev ECB je okrepila tudi evro, ki je v primerjavi z dolarjem najvišje v skoraj treh letih.