Ljubljana, 7. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici in na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepoma Zadobrova in Malence proti Dolenjski, občasno zapirajo predor Golovec.