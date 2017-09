SDS za učinkovitejšo prometno in prostorsko politiko

Ljubljana, 7. septembra - V SDS so v programu za področji infrastrukture in prostora izpostavili, da bi med drugim prenovili železniško omrežje in dopolnili manjkajoče cestne odseke, prostorsko zakonodajo pa bi uredili na način, da ne bi ovirala investitorjev. Pri pripravi programa je po besedah Zvoneta Černača sodelovalo več kot 100 strokovnjakov.