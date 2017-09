V Škocjanu se začenja filozofsko srečanje o etiki med filozofijo in eksistenco

Škocjan, 8. septembra - V Škocjanu se bo danes začel 6. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka, ki bo, združen s 5. filozofsko konferenco v Ljubljani, pretresal misli danskega eksistencialističnega filozofa Sorena Kierkegaarda. Tema srečanja z več kot 30 učenjaki in umetniki iz 12 držav Evrope ter Severne in Srednje Amerike je etika med filozofijo in eksistenco.