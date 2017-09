Voznik šolskega avtobusa vozil pod vplivom alkohola

Celje, 7. septembra - Policisti Policijske postaje Žalec so danes opravljali poostren nadzor nad prevozniki otrok v šolo in domov. V neposredni bližini ene izmed osnovnih šol na Žalca so ustavili voznika avtobusa, ki je vozil šest otrok. Odredili so mu preizkus z elektronskim alkotestom, ki je pokazal, da ima voznik 0,38 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.