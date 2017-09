V Slovenj Gradcu z razstavo in koncertom zaključujejo projekt Živela umetnost!

Slovenj Gradec, 8. septembra - Z odprtjem razstave del, ki so rezultat sodelovanja petih umetnikov in udeležencev njihovih poletnih delavnic, ter koncertom zasedbe Philom se bo drevi v Čajnici Peč v Slovenj Gradcu zaključil poletni projekt Živela umetnost! Umetniškemu gibanju se je to poletje priključilo okoli 40 meščanov, ki so tako postali soavtorji razstave.