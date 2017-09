V sklopu Vilenice pogovor o Norveški in njeni literaturi

Ljubljana, 7. septembra - V sklopu 32. mednarodnega literarnega festivala Vilenica sta v Klubu Cankarjevega doma dopoldne potekala okrogla miza in literarno branje Norveška na Vilenici. Svoje pesmi sta brala norveška pesnica Inger Elisabeth Hansen in pesnik Torgeir Schjerven. V pogovoru, ki je sledil, sta spregovorila o jeziku in poeziji ter se dotaknila politike.