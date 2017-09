Nepremičninski razvojni forum letos v znamenju prebujenega trga

Ljubljana, 7. septembra - Na današnjem Nepremičninskem razvojnem forumu, ki se ga udeležuje več kot 120 domačih in tujih strokovnjakov s področja nepremičnin in investicij, so ocenili, da se je nepremičninski trg že v celoti prebudil, zato je investicij veliko. Ostaja pa nekaj izzivov, med katerimi so izpostavili vprašanje vrednotenja nepremičnin.