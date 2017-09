Zdravniki brez meja: Zadrževanje ljudi v Libiji je "gnilo do obisti"

Rim, 7. septembra - "To, kar migranti in begunci doživljajo v Libiji, bi moralo šokirati kolektivno zavest evropskih državljanov in izvoljenih voditeljev", v javnem pismu, naslovljenem na vlade EU, opozarjajo Zdravniki brez meja (MSF). Kot svarijo, evropske vlade z zadrževanjem ljudi v Libiji te izpostavljajo ugrabitvam, posilstvom, mučenju in izsiljevanju.