Tudi letos tek po doskočišču planiške velikanke navzgor

Planica, 7. septembra - Tudi letos bodo tekači, ki jih ni strah posebnih in norih izzivov, preizkusili svoje moči in sposobnosti v teku po doskočišču planiške velikanke navzgor. Prireditelji petega po vrsti planiškega teka, ki je del mednarodne serije tekov po skakalnicah navzgor Red Bull 400, vse zainteresirane opozarjajo, da prijave zbirajo le še do konca tega tedna.