Na okrogli mizi soglasje o nujnosti drugega tira

Koper, 7. septembra - Na popoldanski okrogli mizi o drugem tiru in razvoju Luke Koper, ki jo je pripravil koprski SD, so se sogovorniki strinjali o nujnosti izgradnje drugega tira, so pa bila mnenja deljena glede samega referenduma. Najbolj je dvome tako do zagovornikov kot do nasprotnikov zakona strnil Peter Majcen, ki se referenduma ne bo udeležil.