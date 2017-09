Potrošniški organi in Bruselj pozivajo Volkswagen k zaključku popravil vseh avtomobilov

Bruselj, 7. septembra - Potrošniški organi v EU in Evropska komisija so predsedniku in generalnemu direktorju podjetja Volkswagen poslali skupni dopis, v katerem skupino pozivajo, naj čim prej zaključi popravila vseh avtomobilov, povezanih s škandalom dieselgate. Gre za usklajeno ukrepanje potrošniških organov, saj številni avtomobili še niso popravljeni.