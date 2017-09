Na Jesenicah Festeelval in predstavitev zgodb o migracijah

Jesenice, 8. septembra - Z odprtjem muzejske razstave Jeseničani - od kod in kam? Zgodbe iz železarskega mesta se bo danes na Jesenicah začel četrti Festeelval. Drugi septembrski vikend na Jesenice že tradicionalno prinaša množico zanimivega dogajanja za vse generacije, svoje moči pri organizaciji pa so združile mladinske in kulturne ustanove.