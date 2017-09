ZPS: S kakovostnimi lesnimi peleti je ogrevanje varčno

Ljubljana, 7. septembra - Kakovost lesnih peletov, ki kot obnovljiv vir energije predstavljajo alternativo sistemom ogrevanja na kurilno olje, se je po slabših rezultatih testiranja izpred dveh let vendarle izboljšala, z zadovoljstvom ugotavlja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Z ustreznimi peleti je ogrevanje po njihovem prijazno do okolja, varčno in udobno.